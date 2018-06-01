Из-за непогоды турпоток в Горный Алтай упал на 40%

В Горном Алтае и Шерегеше уменьшился турпоток из-за низких температур и частых осадков, сообщает Континент Сибирь Online.
Специалисты многих сервисов онлайн бронирования отмечают, что обычно уже в мае поток туристов в эти места начинал планомерно расти.
"На конец мая этого года турпоток в Горный Алтай упал на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, глядя на холодную весну, многие опасаются такого же холодного лета и не спешат заранее планировать свой отдых. Количество бронирований на летние месяцы снизилось на 14% <...> Интерес к Шерегешу на данный момент отсутствует практически полностью", — сообщили в пресс-службе компании KUZUK.RU.
В 2017 году впервые в истории Республики Алтай туристический поток превысил 2 млн человек. При этом наибольший рост (около 50%) произошел в отдаленных Кош-Агачском и Улаганском районах.
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