Россияне получили безвизовый въезд в несколько стран

После вступления соглашения в силу Россия будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. В российском ведомстве заявили, что это создает новые возможности для развития связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.

Ранее для российских туристов отменили визы на китайский остров Хайнань.