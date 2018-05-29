Россияне получили безвизовый въезд в несколько стран

Сегодня, 17:26.
Туризм

Россияне смогут без виз ездить в страны Центральной Америки. Глава МИД Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение, сообщает РИА Новости.

Туризм. Отдых.
Туризм. Отдых. Фото: СС0.

После вступления соглашения в силу Россия будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. В российском ведомстве заявили, что это создает новые возможности для развития связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.

Ранее для российских туристов отменили визы на китайский остров Хайнань.

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