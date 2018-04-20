В МИДе России говорят о прекращении авиасообщения с США

"Аэрофлот" - единственная компания, которая совершает регулярные рейсы между Россией и США. Положение с выдачей американских виз в России "крайне удручающее", официальный срок ожидания собеседования растянут до 250 дней, говорится в сообщении МИДа: "Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно".

По мнению российской стороны, визовая блокада выстраивается Вашингтоном преднамеренно, чтобы отыграться на российских гражданах "за независимый курс России на международной арене".

Представитель "Аэрофлота" подтвердил проблему с получением виз США.