Штурмовик Ил-2 пролетит над Берлином

Сопровождать Ил-2 будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС. Планируются совместные полеты с историческими самолетами бывших союзников и бывших противников.

Фронтовой самолет времен Второй мировой войны подняли со дна озера Кривое в Мурманской области и отреставрировали. На авиакосмическом салоне МАКС-2017 штурмовик заметили немецкие специалисты, которые и предложили привезти Ил-2 в Берлин.

В дальнейшем легендарный Ил-2 примет участие и в других авиационных шоу. Приглашения уже получены из Чехии, Великобритании, Франции и ряда других стран Европы.