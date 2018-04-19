Штурмовик Ил-2 пролетит над Берлином

Отреставрированный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны в конце апреля примет участие в летной программе авиасалона ILA Berlin 2018 в Германии, пишут "Известия".
Сопровождать Ил-2 будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС. Планируются совместные полеты с историческими самолетами бывших союзников и бывших противников.
Фронтовой самолет времен Второй мировой войны подняли со дна озера Кривое в Мурманской области и отреставрировали. На авиакосмическом салоне МАКС-2017 штурмовик заметили немецкие специалисты, которые и предложили привезти Ил-2 в Берлин.
В дальнейшем легендарный Ил-2 примет участие и в других авиационных шоу. Приглашения уже получены из Чехии, Великобритании, Франции и ряда других стран Европы.
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