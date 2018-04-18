США опасаются, что Россия запретит полеты американских самолетов на своей территории

Хизер Науэрт заявила, что представители США собирались в ближайшие дни встретиться с представителями российских госорганов гражданской авиации для обсуждения вопроса о пролетах американских коммерческих бортов над территорией России.

Ряд американских авиаперевозчиков принял решение поменять маршруты, другие ведут переговоры. "Россия пока еще не дала понять, продлит ли она разрешение. Но правительство РФ заявило нашему посольству: "Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору". Мы надеемся, что так и есть", — сказала Науэрт.