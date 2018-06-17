Жара и грозы на Алтае. В каких районах 17 июня будет солнце

В Алтайском крае днем температура поднимется до +27...+32 градусов. Местами в северных и северо-западных районах дождь, гроза, возможен град.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, при грозах порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем будет +28...+30 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности, особенно в восточных районах Алтайского края.