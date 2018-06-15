Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

Сегодня, 19:12.
Жизнь

В Алтайском крае на выходных, 16 и 17 июня, будет тепло. Кроме того, возможны грозы и град, сообщает алтайский ЦГМС.

Поле. Природа. Дождевые тучи.
Поле. Природа. Дождевые тучи. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае 16 июня:

  • днем +23...+28 градусов
  • местами в западных и северных районах дождь, гроза, возможен град
  • ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 10-15 м/с

Погода в Алтайском крае 17 июня:

  • днем +27...+32 градуса
  • преимущественно без осадков
  • ветер юго-западный, 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с

В Алтайском крае объявили предупреждение о высокой пожароопасности с 16 по 18 июня.

Напомним, из-за жары и дождей в горах продолжится снеготаяние, что может привести к увеличению приточности. Ожидают подъем уровней воды в реках Алтайского края.

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