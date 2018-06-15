Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 16 и 17 июня, будет тепло. Кроме того, возможны грозы и град, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае 16 июня:
- днем +23...+28 градусов
- местами в западных и северных районах дождь, гроза, возможен град
- ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 10-15 м/с
Погода в Алтайском крае 17 июня:
- днем +27...+32 градуса
- преимущественно без осадков
- ветер юго-западный, 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с
В Алтайском крае объявили предупреждение о высокой пожароопасности с 16 по 18 июня.
Напомним, из-за жары и дождей в горах продолжится снеготаяние, что может привести к увеличению приточности. Ожидают подъем уровней воды в реках Алтайского края.
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