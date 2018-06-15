Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 16 июня:

днем +23...+28 градусов

местами в западных и северных районах дождь, гроза, возможен град

ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 10-15 м/с

Погода в Алтайском крае 17 июня:

днем +27...+32 градуса

преимущественно без осадков

ветер юго-западный, 3-8 м/с местами порывы до 15 м/с

В Алтайском крае объявили предупреждение о высокой пожароопасности с 16 по 18 июня.

Напомним, из-за жары и дождей в горах продолжится снеготаяние, что может привести к увеличению приточности. Ожидают подъем уровней воды в реках Алтайского края.