После олимпийского "золота" главный тренер может покинуть национальную сборную по хоккею

Подводя итоги выступления российских хоккеистов на ОИ-2018, где команда под руководством Знарка завоевала золотые медали, тренер ответил на вопрос "Советского спорта" относительно намерения остаться у руля сборной: "Вообще я очень устал. К сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты. Я буду очень сильно думать про это". После ухода Олега Знарка с поста главного тренера российской мужской сборной по хоккею его место может занять бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев, сообщает "Р-Спорт".
Об этом агентству сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг не смог прокомментировать по существу заявление о возможной отставке Знарка: "Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже", — цитирует Ротенберга "Федеральное агентство новостей".
Илья Воробьев, которого источники назвали возможным новым главным тренером сборной, с сентября 2014 года входит в тренерский штаб. Комментировать сообщения о замене Знарка он отказался, пишет polit.ru.
Сборная России по хоккею стала олимпийским чемпионом, одержав победу над сборной Германии в овертайме.
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