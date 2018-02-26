После олимпийского "золота" главный тренер может покинуть национальную сборную по хоккею

Об этом агентству сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг не смог прокомментировать по существу заявление о возможной отставке Знарка: "Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже", — цитирует Ротенберга "Федеральное агентство новостей".

Илья Воробьев, которого источники назвали возможным новым главным тренером сборной, с сентября 2014 года входит в тренерский штаб. Комментировать сообщения о замене Знарка он отказался, пишет polit.ru.

Сборная России по хоккею стала олимпийским чемпионом, одержав победу над сборной Германии в овертайме.