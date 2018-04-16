После ракетного удара иранский президент позвонил Владимиру Путину

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры стран обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории.
Президент РФ Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведёт к хаосу в международных отношениях.
Обсуждалось также общее положение дел в ближневосточном регионе.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала заявление российского президента. В нем, в частности, говорится, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности.
В результате Совбез ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с осуждением удара по Сирии, сообщает ТАСС.
Только Россия, Боливия и Китай поддержали документ, восемь стран высказались против его принятия, еще четыре воздержались
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.