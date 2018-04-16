После ракетного удара иранский президент позвонил Владимиру Путину

Лидеры стран обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории.

Президент РФ Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведёт к хаосу в международных отношениях.

Обсуждалось также общее положение дел в ближневосточном регионе.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала заявление российского президента. В нем, в частности, говорится, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности.

В результате Совбез ООН не принял внесенный РФ проект резолюции с осуждением удара по Сирии, сообщает ТАСС.

Только Россия, Боливия и Китай поддержали документ, восемь стран высказались против его принятия, еще четыре воздержались