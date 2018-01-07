Последний холодный день. Синоптики рассказали о погоде на Алтае

7 января в Алтайском крае температура поднимется до -14...-19 С, а в последующие дни в регион придет потепление. Такие данные приводит Алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае днём без осадков, местами изморозь, на дорогах местами гололедица;

температура воздуха днём -14…-19С, местами в южных и восточных районах до -24С;

ветер переменный, 1-6 м/с. Погода в Барнауле днём небольшая облачность, без осадков, изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица;

температура воздуха днём -17…-19С.

ветер переменный, 1-6 м/с. Водителей просят быть внимательными на дорогах и выбирать оптимальную скорость движения.