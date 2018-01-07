Последний холодный день. Синоптики рассказали о погоде на Алтае

Сегодня, 09:06.
Жизнь

7 января в Алтайском крае температура поднимется до -14...-19 С, а в последующие дни в регион придет потепление. Такие данные приводит Алтайский ЦГМС.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод. Фото: открытые источники (CC0).

Погода в Алтайском крае

  • днём без осадков, местами изморозь, на дорогах местами гололедица;
  • температура воздуха днём -14…-19С,  местами в южных и восточных районах до  -24С;
  • ветер переменный, 1-6 м/с.

Погода в Барнауле

  • днём небольшая облачность, без осадков,  изморозь, возможен туман. На  дорогах местами  гололедица;
  • температура воздуха днём -17…-19С.
  • ветер переменный, 1-6 м/с.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и выбирать оптимальную скорость движения.

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