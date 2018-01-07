Последний холодный день. Синоптики рассказали о погоде на Алтае

7 января в Алтайском крае температура поднимется до -14...-19 С, а в последующие дни в регион придет потепление. Такие данные приводит Алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае
- днём без осадков, местами изморозь, на дорогах местами гололедица;
- температура воздуха днём -14…-19С, местами в южных и восточных районах до -24С;
- ветер переменный, 1-6 м/с.
Погода в Барнауле
- днём небольшая облачность, без осадков, изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица;
- температура воздуха днём -17…-19С.
- ветер переменный, 1-6 м/с.
Водителей просят быть внимательными на дорогах и выбирать оптимальную скорость движения.
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