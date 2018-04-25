Пожар не считается: в МЧС рассказали, что за черный дым шел на проспекте Космонавтов

В промзоне на проспекте Космонавтов горел мусор. 25 апреля 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn. В промзоне на проспекте Космонавтов горел мусор. 25 апреля 2018 года. Фото: Алёна Третьякова vk.com/barneos22. В промзоне на проспекте Космонавтов горел мусор. 25 апреля 2018 года. Фото: Алёна Третьякова vk.com/barneos22. В промзоне на проспекте Космонавтов горел мусор. 25 апреля 2018 года. Фото: Алёна Третьякова vk.com/barneos22. В промзоне на проспекте Космонавтов горел мусор. 25 апреля 2018 года. Фото: Саша Емельянов vk.com/barneos22. В промзоне на проспекте Космонавтов горел мусор. 25 апреля 2018 года. Фото: Виталий Третьяков vk.com/barneos22.

По данным спасателей, в промзоне убирали мусор. Он загорелся. В мусорной куче были не только прошлогодние листья и трава, но и резина с пластмассой. На место выехала пожарная машина, которой удалось быстро справится с возгоранием. В МЧС заявили, что не считают этот инцидент пожаром.