По квартирам барнаульцев ходят с проверками пожарные?

Из сообщения читателя:

— В конце мая ко мне в квартиру приходили два человека с удостоверениями пожарных инспекторов. Мы их впустили. Они проверили плиту, окна, лоджию, входные двери, и ушли. Но я нигде не видел оповещения о том, что такие проверки будут проводиться. Действительно ли это были пожарные инспекторы? Как я понял, наша квартира была не единственной, попавшей под "проверку".

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю ответили, что в это время на ул. Привокзальная инспекторы государственного пожарного надзора не проводили проверки противопожарного состояния квартир.

Как выяснилось, пожарные могут проводить профилактические рейды: разъяснять требования пожарной безопасности, вручать памятки. Но в квартиры без обращения граждан о нарушении требований безопасности они войти не могут. То есть на конкретную квартиру должны пожаловаться соседи. В этом случае сотрудник МЧС в обязательном порядке должен предъявить служебное удостоверение и распоряжение о проведении проверки. При этом войти в жилое помещение инспектор может только с разрешения собственника.

Гражданин также может сам попросить проверить его квартиру, если пожарные пришли в дом с профилактической целью.

Противопожарное состояние общего имущества многоквартирных домов проверяется в ходе плановых проверок УК, обслуживающих жилые дома.