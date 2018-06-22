По квартирам барнаульцев ходят с проверками пожарные?

В редакцию altapress.ru обратился барнаулец, живущий на ул. Привокзальной. Читатель сообщил, что к нему домой приходили два человека под видом пожарных инспекторов. Они заявили о необходимости проверить, как в квартире соблюдаются правила пожарной безопасности.
Из сообщения читателя:
— В конце мая ко мне в квартиру приходили два человека с удостоверениями пожарных инспекторов. Мы их впустили. Они проверили плиту, окна, лоджию, входные двери, и ушли. Но я нигде не видел оповещения о том, что такие проверки будут проводиться. Действительно ли это были пожарные инспекторы? Как я понял, наша квартира была не единственной, попавшей под "проверку".
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю ответили, что в это время на ул. Привокзальная инспекторы государственного пожарного надзора не проводили проверки противопожарного состояния квартир.
Как выяснилось, пожарные могут проводить профилактические рейды: разъяснять требования пожарной безопасности, вручать памятки. Но в квартиры без обращения граждан о нарушении требований безопасности они войти не могут. То есть на конкретную квартиру должны пожаловаться соседи. В этом случае сотрудник МЧС в обязательном порядке должен предъявить служебное удостоверение и распоряжение о проведении проверки. При этом войти в жилое помещение инспектор может только с разрешения собственника.
Гражданин также может сам попросить проверить его квартиру, если пожарные пришли в дом с профилактической целью.
Противопожарное состояние общего имущества многоквартирных домов проверяется в ходе плановых проверок УК, обслуживающих жилые дома.
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