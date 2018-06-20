Алтайская прокуратура ищет "хозяев" масляного пятна, в которое попали лебеди

Пока спасенные из масляного пятна лебеди обживаются в Кислухинском заказнике, прокуратура Павловского района совместно со специалистами Минприроды, Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры ведет проверку этого случая. Подозреваемые в разливе отходов отрицают свою вину, сообщили altapress.ru в ведомстве.
Павловская прокуратура провела проверку на предприятии "Диво Алтая", которое сливает жидкие бытовые отходы в это место по договору с "Комсомольскими коммунальными сетями". Специалисты ведомства выяснили, что на производстве имеются жироуловители. Обвинить предприятие в сливе масляных отходов прокуратура пока не может. Не нашли доказательств вины этой компании и представители Минприроды.
В числе подозреваемых находятся также местная ферма, организация ЖКХ, сельсоветы Комсомольского и Новых Зорей — все, у кого есть разрешения на слив ЖБО в этот отстойник. Не исключено также, что отходы могли слить нелегалы.
Павловская прокуратура планирует добиться того, чтобы поле фильтрации с масляными отходами законсервировали. Срок окончания проверки — 6 июля.
Волонтеры уже пообщались со специалистами прокуратуры: рассказали все, что им известно о происшествии и предоставили имеющиеся у них документы. Ведомство также обратилось за показаниями к ветврачу Артему Кучеру, который руководит организацией помощи диким животным в Барнауле.
Орнитолог Алексей Эбель рассказал altapress.ru, что с ним связывались представители компании "Диво Алтая". Специалист проконсультировал их по поводу этого случая.
Алексей Эбель,
орнитолог:
— Как минимум нужно уменьшать площадь разлива таких отходов, потому что лебеди садятся только на большие водоемы. Другой вопрос, насколько законно так делать — выливать все это в воду на открытой местности. Плюс ко всему, территория этих отстойников никак не огорожена, и они находятся рядом с поселком Комсомольский. Туда могут попасть домашние животные, птицы и даже дети.
По данным администрации Павловского района, эти поля никому не принадлежат, а значит и официальных договоров на слив отходов быть не должно. Сельсоветы Комсомольского и Новых Зорей сливают туда канализационные отходы. Законно ли было заключать договоры на слив, и кому принадлежат эти земли, предстоит выяснить прокуратуре.
Специалисты в области переработки маслосемян рассказывали altapress.ru, что утилизацией таких отходов должны заниматься специальные организации, имеющие на это разрешение. Складировать их на открытом воздухе точно не должны: это может нанести вред экологии.
Как испачкались лебеди
Птицы испачкались в отходах масляничного производства. Их вылили в воду на бесхозных полях фильтрации в Павловском районе. Волонтерам удалось спасти 11 лебедей, хотя изначально там было не менее 16 особей. Один лебедь из найденных погиб, остальных найти не удалось.
Ольга Хопкова,
волонтер, спасавшая лебедей:
— Мы отмывали их в три этапа спецсредствами. Сейчас птицы в относительной безопасности, но нет гарантии, что другие лебеди не попадут в это пятно. Во-первых, они летят на запах, а во-вторых, их привлекает зеркальная бликующая на солнце поверхность — они-то думают, что кругом вода, а не маслянистая жидкость. Это пятно нужно растворять с помощью реагентов либо чем-то засыпать. А масло взять на анализ.
Изначально предполагалось, что масло машинное, но позднее все присутствовавшие при спасении птиц заявляли, что на месте происшествия стоял сильный запах жареных семечек.
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