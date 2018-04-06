Как в Барнауле отметят Пасху-2018

Как отметили Пасху на Алтае. Фото: instagram.com/irina_la_vera_donna. Освящение символа пасхи в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Освящение символа пасхи в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Освящение символа пасхи в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасха-2012. Никольский собор Барнаула, 15 апреля. Фото: Михаил Хаустов. Пасха-2012. Никольский собор Барнаула, 15 апреля. Фото: Михаил Хаустов. Освящение куличей перед Пасхой. Барнаул, Никольский храм, 4 мая 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. Пасха в Барнауле. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Пасхальные богослужения состоятся в ночь с 7 на 8 апреля в православных храмах Барнаула и Алтайского края. Ночная служба начнется в 23:00 и продлится до 3:00. Обязательная часть пасхального богослужения — крестный ход, который традиционно совершают в полночь.

Что еще будет в честь Пасхи?

7 апреля в храмах Барнаула и Алтайского края будут освящать куличи, пасхи и яйца. Узнать, где и во сколько пройдет освящение, можно в специальном материале altapress.ru.

7 апреля, на территории храмового комплекса Иоанна Богослова (улица Шумакова, 25а) выставят 20 огромных расписных пасхальных яиц высотой от одного до двух метров. А 8 апреля в 12:00 там же проведут "Пасхальный арт-фестиваль", где выберут лучшие яйца из этой двадцатки и наградят победителей, сообщила Барнаульская епархия.

8 апреля с 12:00 на улице Мало-Тобольской пройдет необычное мероприятие — праздничный марафон "Хороводный Баттл". Все желающие смогут поиграть, потанцевать, а также посмотреть работы алтайских ремесленников на Пасхальной ярмарке, сообщает официальный сайт города.

Всю неделю после Пасхи, начиная с 8 апреля, можно будет подняться на колокольню любого храма Барнаула и попробовать себя в роли звонаря.