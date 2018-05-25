Правительство навсегда заморозит пенсионные накопления россиян. Что это значит?

Правительство не намерено размораживать накопительные части пенсий, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе Петербургского экономического форума. Вместо этого в России начнут внедрять систему индивидуального пенсионного капитала, сообщает РБК.
Почему заморозили пенсионные накопления?
Впервые накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году. До этого страховые взносы работодателей в Пенсионный фонд (составляют 22% от зарплат) делились на две части: 16% — на формирование страховой пенсии и 6% — на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию.
В декабре 2017 года заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года. Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления, заявил Силуанов.
Что придет на смену?
В ближайшее время правительство намерено внедрить добровольную систему формирования пенсионных накоплений — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК).
Первую концепцию ИПК перезентовали еще в 2016 году. Ключевым элементом ИПК была автоподписка граждан на отчисления на пенсию, нарастающие с 1 до 6% с зарплаты в течение пяти лет. Предполагалось, что к системе будут автоматически подключать всех трудоустроенных граждан. Однако социальный блок правительства выступил против автоматической подписки и настаивал на добровольной модели.
В 2017 году первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от принципа автоподписки и выбрать модель авторегистрации участников в системе ИПК. По замыслу ЦБ, теперь работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начинать отчислять взносы в негосударственные пенсионные фонды на будущую пенсию.
Когда внедрят ИПК?
ЦБ продолжает прорабатывать концепцию ИПК. "На наш взгляд, она в высокой стадии готовности и ее надо принимать", — сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее Минфин и ЦБ заявляли, что рассчитывают на запуск новой пенсионной модели в 2019 году.
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