Правительство навсегда заморозит пенсионные накопления россиян. Что это значит?

Почему заморозили пенсионные накопления?

Впервые накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году. До этого страховые взносы работодателей в Пенсионный фонд (составляют 22% от зарплат) делились на две части: 16% — на формирование страховой пенсии и 6% — на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию.

В декабре 2017 года заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года. Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления, заявил Силуанов.

Что придет на смену?

В ближайшее время правительство намерено внедрить добровольную систему формирования пенсионных накоплений — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК).

Первую концепцию ИПК перезентовали еще в 2016 году. Ключевым элементом ИПК была автоподписка граждан на отчисления на пенсию, нарастающие с 1 до 6% с зарплаты в течение пяти лет. Предполагалось, что к системе будут автоматически подключать всех трудоустроенных граждан. Однако социальный блок правительства выступил против автоматической подписки и настаивал на добровольной модели.



В 2017 году первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от принципа автоподписки и выбрать модель авторегистрации участников в системе ИПК. По замыслу ЦБ, теперь работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начинать отчислять взносы в негосударственные пенсионные фонды на будущую пенсию.

Когда внедрят ИПК?

ЦБ продолжает прорабатывать концепцию ИПК. "На наш взгляд, она в высокой стадии готовности и ее надо принимать", — сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее Минфин и ЦБ заявляли, что рассчитывают на запуск новой пенсионной модели в 2019 году.