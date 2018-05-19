Разбор. Пенсионный возраст в России: зачем его хотят увеличить

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Что такое пенсионный возраст?

Пенсионный возраст — это установленный государством возраст, достигнув которого человек можем получать пенсию по старости. Иными словами, это официальный возраст, когда гражданин начинает получать выплаты из пенсионного фонда.

Какой возраст выхода на пенсию в России в 2018 году?

Мужчины в России уходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Это самый низкий пенсионный возраст по сравнению со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет РИА Новости.

Как работает пенсионная система?

В России существуют страховая пенсия, накопительная и по государственному обеспечению.

По достижении пенсионного возраста и при наличии нужного стажа назначается страховая пенсия по старости. Она создается из взносов работодателя: отчисления переводятся в баллы, а сами деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам, объясняет "Комсомольская правда".

по старости. Она создается из взносов работодателя: отчисления переводятся в баллы, а сами деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам, объясняет "Комсомольская правда". Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды ведут счета, на которых формируются накопительные пенсии . Эти деньги инвестируют в ценные бумаги. За них хозяин счета получает процент. Эти деньги станут прибавкой к основной пенсии. В России накопительные пенсии заморожены до 2020 года, сообщают "Ведомости".

. Эти деньги инвестируют в ценные бумаги. За них хозяин счета получает процент. Эти деньги станут прибавкой к основной пенсии. В России накопительные пенсии заморожены до 2020 года, сообщают "Ведомости". Госпенсии — это пособия, которые назначают в связи с гражданской или военной службой, в также нетрудоспособным гражданам.

Почему повышают пенсионный возраст?

В России население стареет: растет процент людей старше 55 лет относительно 21–55-летних, пишут "Ведомости". В докладе РАНХиГС говорится, что в 2015 году в России доля пенсионеров составляла почти 25%. К 2030 году этот показатель вырастет до 28%. По прогнозам исследователей, к середине 2030-х численность пенсионеров сначала сравняется с числом работников, а затем и превысит. Значит, на каждого работающего россиянина будет приходиться более одного пенсионера, рассказывают РИА Новости.

Какой пенсионный возраст в других странах?

Люксембург: для мужчин — 60 лет, для женщин — 60 лет;

Дания, Норвегия, Греция: для мужчин — 67 лет, для женщин — 67 лет;

Румыния: для мужчин — 63 года, для женщин — 65 лет;

Италия: для мужчин — 59 лет, для женщин — 59 лет;

Португалия, Испания, США, Германия, Финляндия: для мужчин — 65 лет, для женщин — 65 лет, сообщает портал visasam.ru.

Можно ли обойтись без повышения пенсионного возраста?

Существует несколько альтернативных вариантов решения пенсионной проблемы, приводит данные РИА Новости:

Понизить смертность мужчин трудоспособного возраста: для этого нужно заниматься охраной здоровья молодого поколения. Такая мера позволит избежать преждевременного ухода из жизни подготовленных кадров;

Большой потенциал для повышения пенсий имеет вывод экономики из тени;

И наконец, нужно поднимать производительность труда. В России она в два раза ниже, чем в странах ОЭСР.

Когда повысят пенсионный возраст?

Изменение сроков выхода на пенсию может начаться с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве. Но официально никакой информации о сроках и деталях будущей пенсионной реформы нет.