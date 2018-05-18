СМИ: стали известны детали повышения пенсионного возраста

По информации РБК, Минфин считает необходимым повысить возрастной ценз для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Министерство труда предлагает более щадящий порог для женщин — 60 лет.

Есть различия и в отношении темпов увеличения пенсионного возраста. Министерство финансов считает, что его следует увеличивать на год через каждые шесть месяцев. Министерство труда предлагает повышать возрастной порог на один год за год.

Сообщалось, что изменения могут вступить в силу с 2019 года.