СМИ: стали известны детали повышения пенсионного возраста

17 мая РБК со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве обсуждают варианты повышения пенсионного возраста, которые подготовили Минфин и Минтруд, пишет lenta.ru. Позже министерство финансов заявило, что не направляло никаких данных.
По информации РБК, Минфин считает необходимым повысить возрастной ценз для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Министерство труда предлагает более щадящий порог для женщин — 60 лет.
Есть различия и в отношении темпов увеличения пенсионного возраста. Министерство финансов считает, что его следует увеличивать на год через каждые шесть месяцев. Министерство труда предлагает повышать возрастной порог на один год за год.
Сообщалось, что изменения могут вступить в силу с 2019 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.