Самозанятых россиян обяжут отчислять деньги на медицину и пенсию

Минюст намерен обязать самозанятых россиян делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, пишут "Известия". В Минэкономразвития считают, что платежи с самозанятых можно взимать в автоматическом режиме с каждой трансакции.
Министерство юстиции сформулировало критерии, по которым граждан можно отнести к самозанятым.
В подготовленном законопроекте сказано, что самозанятые граждане — физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП и самостоятельно осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода. При этом работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору.
Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут. В правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан.
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