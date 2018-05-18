Самозанятых россиян обяжут отчислять деньги на медицину и пенсию

Министерство юстиции сформулировало критерии, по которым граждан можно отнести к самозанятым.

В подготовленном законопроекте сказано, что самозанятые граждане — физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП и самостоятельно осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода. При этом работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору.

Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут. В правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан.