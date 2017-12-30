Правительство увеличит продолжительность жизни россиян до 76 лет

Правительство России утвердило государственную программу "Развитие здравоохранения", согласно которой ожидаемая продолжительность жизни граждан к 2025 году должна составить 76 лет. Смертность в стране должна снизиться, а удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи — увеличиться до 54%. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Согласно документу, Минздрав рассчитывает снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. человек, смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения, смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 на 100 тыс. населения. При этом удовлетворенность населения качеством медпомощи планируют поднять до 54%.
В апреле 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву исполнить решения Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни значилось основным среди целевых показателей, пишет РБК.
В ноябре Минздрав сообщал, что продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет. Продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на один год — с 66,5 до 67,5 года, а продолжительно жизни у женщин составила 77,4 года.
Весь 2017 год в России фиксировали "исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми". Во многих регионах уровень младенческой смертности соответствует лучшим мировым результатам, подчеркнули в ведомстве.
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