Ученые определили предельные возможности человеческого организма

Французские cспециалисты проанализировали информацию об изменении предельных возможностей человека за последние 120 лет и пришли к выводу, что они уже достигнуты. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Physiology, сообщает Daily Mail.
Исследователи указали, что без искусственного вмешательства Homo sapiens не превзойдет достигнутых показателей, таких как продолжительность жизни, рост тела и физическая выносливость.
"Некоторые общества больше не могут обеспечить достаточное питание для своих детей и поддерживать их здоровье", — указывают ученые, также отмечая, что за последние 10 лет в некоторых африканских странах рост человека снизился, пишет "Росбалт".
Самыми высокими людьми на планете считаются нидерландские мужчины, чей средний рост составляет 185 сантиметров.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.