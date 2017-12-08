Ученые определили предельные возможности человеческого организма

Исследователи указали, что без искусственного вмешательства Homo sapiens не превзойдет достигнутых показателей, таких как продолжительность жизни, рост тела и физическая выносливость.

"Некоторые общества больше не могут обеспечить достаточное питание для своих детей и поддерживать их здоровье", — указывают ученые, также отмечая, что за последние 10 лет в некоторых африканских странах рост человека снизился, пишет "Росбалт".

Самыми высокими людьми на планете считаются нидерландские мужчины, чей средний рост составляет 185 сантиметров.