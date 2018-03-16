Праздник ненасытных в постели: как 16 марта отмечают День сна

Всемирный День сна отмечается в пятницу перед днем весеннего равноденствия уже десять лет. Праздник учредила Всемирная организация здравоохранения. В этом году он выпал на 16 марта. Altapress.ru рассказывает, кому и зачем нужен День сна.

1 Почему всемирный День сна отмечают весной? Весной из-за авитаминоза у многих людей обострятся хронические заболевания, ухудшается самочувствие. Это приводит к проблемам со сном. А плохой сон, в свою очередь, замедляет выздоровление. 2 Для чего нужен День сна? Всемирная организация здравоохранения добавила День сна в календарь праздников, чтобы привлечь внимание к проблемам здорового сна и отдыха в целом. 3 Как недосып влияет на здоровье? Если человек спит мало, качество его жизни ощутимо снижается: пропадает чувство юмора, появляются замкнутость и раздражительность. Недосыпающий человек чаще зацикливается на проблемах. Могут обостряться заболевания, ухудшается память, снижается реакция. 4 Как отмечают День сна? 16 марта во многих странах мира пройдут конференции и симпозиумы, посвященные сну. В этот день активизируется и тематическая социальная реклама. 5 Как отпраздновать День сна, если вы на работе? К сожалению, День сна не считается выходным днем. Поэтому работодатель вряд ли оценит, если вы решите 16 марта провести День сна так, как подсказывает название праздника. Зато — в честь праздника можно пораньше лечь спать вечером. 6 Сколько нужно спать в день? Правильное время сна для здорового человека — около 7-8 часов в сутки. Возможно, женщинам требуется дополнительный час сна, ведь они более эмоциональны, чем мужчины. Недосыпать и спать слишком много — вредно для здоровья. Факт В среднем, треть жизни человек проводит во сне.