Праздник ненасытных в постели: как 16 марта отмечают День сна

Всемирный День сна отмечается в пятницу перед днем весеннего равноденствия уже десять лет. Праздник учредила Всемирная организация здравоохранения. В этом году он выпал на 16 марта. Altapress.ru рассказывает, кому и зачем нужен День сна.
Весной из-за авитаминоза у многих людей обострятся хронические заболевания, ухудшается самочувствие. Это приводит к проблемам со сном. А плохой сон, в свою очередь, замедляет выздоровление.
Всемирная организация здравоохранения добавила День сна в календарь праздников, чтобы привлечь внимание к проблемам здорового сна и отдыха в целом.
Если человек спит мало, качество его жизни ощутимо снижается: пропадает чувство юмора, появляются замкнутость и раздражительность. Недосыпающий человек чаще зацикливается на проблемах. Могут обостряться заболевания, ухудшается память, снижается реакция.
16 марта во многих странах мира пройдут конференции и симпозиумы, посвященные сну. В этот день активизируется и тематическая социальная реклама.
К сожалению, День сна не считается выходным днем. Поэтому работодатель вряд ли оценит, если вы решите 16 марта провести День сна так, как подсказывает название праздника. Зато — в честь праздника можно пораньше лечь спать вечером.
Правильное время сна для здорового человека — около 7-8 часов в сутки. Возможно, женщинам требуется дополнительный час сна, ведь они более эмоциональны, чем мужчины. Недосыпать и спать слишком много — вредно для здоровья.
Факт
В среднем, треть жизни человек проводит во сне.
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