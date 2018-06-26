Пресс-секретарь президента рассказал о реакции Путина на резкое снижение своего рейтинга

Сегодня, 12:58.
Политика

Президент РФ Владимир Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти ввиду пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.

Так представитель Кремля прокомментировал данные ВЦИОМ о снижении оценок работы правительства и главы государства в июне. Песков попросил не "сгущать краски", отметив, что инициатива властей по повышению пенсионного возраста — "социально значимая и социально резонансная тема", которая подлежит разъяснению. И вновь напомнил, что Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы.

"Поэтому общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится и для него главное — это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей для него превыше всего", — заключил пресс-секретарь президента РФ.

22 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что в мае деятельность президента одобряли 80% респондентов, а в середине июня — уже 72,1%, пишет znak.com. В таблице персонального доверия к политикам рейтинг Путина также снизился. В мае он составлял 47,7%, в период с 11 по 17 июня — 42%. 

Вероятными причинами снижения рейтинга президента России эксперты называют существенный рост цен на бензин, а также ряд непопулярных решений и предложений, среди которых повышение пенсионного возраста и ставки НДС.

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