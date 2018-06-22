Социологи зафиксировали рост недоверия к правительству и президенту

В июне 2018 года социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали снижение рейтинга доверия россиян властям, пишет РБК.
Уровень одобрения деятельности президента, согласно данным социологов, по среднему значению за последнюю неделю составил 72,1%. Показатель предыдущей недели — 77,1%. Работу председателя российского правительства одобрили 38,5% опрошенных (предыдущий показатель — 41,7%). Доверие к правительству в целом в середине июня-2018 в свою очередь выразили 44,7% россиян (47,1%).
В конце мая — начале июня рейтинг одобрения деятельности президента составлял 77,3%, премьер-министра — 43,6%, а правительства — 49,7%. Месяц назад, в середине мая, деятельность президента одобряли 80,3% населения, премьер-министра — 45,4%, а правительства — 52,3%.
Возглавляет рейтинг доверия российским политикам, как и в прошлом месяце, президент России Владимир Путин: его поддерживают 42% россиян (в середине мая эту позицию разделяли 47,4% опрошенных).
На втором месте в этом списке — министр обороны Сергей Шойгу (ему доверяют 16,7% респондентов, в середине мая об этом заявляли 20,8%). Замыкает тройку лидеров с 13,7% голосов глава МИД России Сергей Лавров (в прошлом месяце поддержку министру выражали 16,6% россиян).
Опрос провели в мае-июне в 80 регионах России. В нем приняли участие жители страны старше 18 лет.
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