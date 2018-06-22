Социологи зафиксировали рост недоверия к правительству и президенту

Сегодня, 19:54.
Политика

В июне 2018 года социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали снижение рейтинга доверия россиян властям, пишет РБК.

Пикет против повышения пенсионного возраста.
Пикет против повышения пенсионного возраста. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Уровень одобрения деятельности президента, согласно данным социологов, по среднему значению за последнюю неделю составил 72,1%. Показатель предыдущей недели — 77,1%. Работу председателя российского правительства одобрили 38,5% опрошенных (предыдущий показатель — 41,7%). Доверие к правительству в целом в середине июня-2018 в свою очередь выразили 44,7% россиян (47,1%).

В конце мая — начале июня рейтинг одобрения деятельности президента составлял 77,3%, премьер-министра — 43,6%, а правительства — 49,7%. Месяц назад, в середине мая, деятельность президента одобряли 80,3% населения, премьер-министра — 45,4%, а правительства — 52,3%.

Возглавляет рейтинг доверия российским политикам, как и в прошлом месяце, президент России Владимир Путин: его поддерживают 42% россиян (в середине мая эту позицию разделяли 47,4% опрошенных).

На втором месте в этом списке — министр обороны Сергей Шойгу (ему доверяют 16,7% респондентов, в середине мая об этом заявляли 20,8%). Замыкает тройку лидеров с 13,7% голосов глава МИД России Сергей Лавров (в прошлом месяце поддержку министру выражали 16,6% россиян).

Опрос провели в мае-июне в 80 регионах России. В нем приняли участие жители страны старше 18 лет.

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