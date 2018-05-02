Слепая с пророческим даром: 2 мая - день памяти Матроны Московской

Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых в России. Ежегодно к ее мощам приезжают тысячи паломников и приносят живые цветы. В день памяти святой altapress.ru рассказывает, чем знаменита святая Матрона, встречу с каким советским лидером приписывают ей и о чем молятся.
Чем знаменита святая Матрона Московская?
Матрона Московская — святая, которая жила в XX веке. Она родилась слепой (совсем не было глазных яблок), а в 17 лет перестала ходить, пишет pravoslavie.ru. Согласно житию, дар предсказания и исцеления у Матроны открылся в 7-8 лет. При жизни к ней за помощью приходили сотни людей. Многим из них она помогла.
Долгие годы Матрона жила в Москве, очень любила этот город. В 1999 году ее канонизировали как местночтимую святую Московской епархии, в в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.
Какие легенды связаны с Матроной Московской?
Существует легенда, согласно которой к Матроне Московской приезжал за советом Сталин после появления угрозы взятия немцами Москвы. Доказательств этому нет. По легенде, изложенной в книге "Сказание о житии блаженной старицы Матроны", Матрона сказала Сталину: "Русский народ победит, победа будет за тобой. Из начальства один ты не выедешь из Москвы". Церковь не считает эту историю подлинной, сообщает wikipedia.org.
Молитва Матроне Московской: о чем просят верующие?
Икону Матроны Московской легко узнать по закрытым глазам. Святой молятся о счастливом замужестве и сохранении семьи, рождении детей, об избавлении от болезней, при финансовых трудностях, пишет сайт svyatmatrona.ru.
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