Слепая с пророческим даром: 2 мая - день памяти Матроны Московской

Чем знаменита святая Матрона Московская?

Матрона Московская — святая, которая жила в XX веке. Она родилась слепой (совсем не было глазных яблок), а в 17 лет перестала ходить, пишет pravoslavie.ru. Согласно житию, дар предсказания и исцеления у Матроны открылся в 7-8 лет. При жизни к ней за помощью приходили сотни людей. Многим из них она помогла.

Долгие годы Матрона жила в Москве, очень любила этот город. В 1999 году ее канонизировали как местночтимую святую Московской епархии, в в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.

Какие легенды связаны с Матроной Московской?

Существует легенда, согласно которой к Матроне Московской приезжал за советом Сталин после появления угрозы взятия немцами Москвы. Доказательств этому нет. По легенде, изложенной в книге "Сказание о житии блаженной старицы Матроны", Матрона сказала Сталину: "Русский народ победит, победа будет за тобой. Из начальства один ты не выедешь из Москвы". Церковь не считает эту историю подлинной, сообщает wikipedia.org.

Молитва Матроне Московской: о чем просят верующие?

Икону Матроны Московской легко узнать по закрытым глазам. Святой молятся о счастливом замужестве и сохранении семьи, рождении детей, об избавлении от болезней, при финансовых трудностях, пишет сайт svyatmatrona.ru.