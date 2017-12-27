Приморские жители получили квитанции за электричество на миллионы рублей

Эти 35 абонентов отказались от бумажных квитанций и подписались на услугу рассылки электронной квитанции, чтобы получать счета по электронной почте. Но они передали данные со своих приборов учета уже после того, как квитанции были сформированы в системе. По ошибке в графе количества потребленной электроэнергии система использовала только цифру 9, то есть отметила, что абоненты потребили 99 999 кВт/ч, в результате чего и возникли такие суммы.

Сотрудник пресс-службы Дальневосточной энергетической компании рассказал, что ошибку уже устранили — абонентам направлены разъяснения и 27 декабря будут разосланы корректные электронные квитанции. В январе 2018 года эти 35 человек получат также традиционные бумажные квитанции с правильными данными.

Дальневосточная энергетическая компания принесла свои извинения 35 абонентам, получившим некорректные квитанции, передает ТАСС.