День Прокопа Дорогорушителя: как 12 марта можно предсказать погоду

12 марта 2018 года отмечается народно-церковный праздник — день Прокопа Дорогорушителя. Славяне замечали, что с этого дня часто начинают случаться оттепели, а значит, рушатся снежные накатанные дороги.
Кто такой Прокоп Дорогорушитель?
Название дня произошло от имени святого Прокопия Декаполита.
По преданию, он был монахом и прославился чистотой души и аскетическим образом жизни. Во время борьбы византийского императора Льва III с христианскими иконами Прокопий доказывал, что они не являются идолами. Святого схватили, мучили, бросили в темницу. После смерти императора Прокопий получил свободу и вернулся в монастырь.
Какие приметы связаны с днем Прокопа Дорогорушителя?
День Прокопа Дорогорушителя связан с множеством народных примет.
- Если 12 марта была большая капель, отправляться на санях в дорогу было нежелательно: снег мог сойти за день. Поэтому 12 марта считали непредсказуемым днем.
- Если почки вербы начинали распускаться с макушки, то сеять следовало раньше. А если нет, то хорошим считался второй посев.
- Со дня Прокопа Дорогорушителя начинали ждать подснежников. Их появление означало, что пора начинать пахоту.
- 12 марта нельзя отказывать, если у вас что-то попросили.
- Желательно, чтобы в этот день дом был открыт для родных, друзей и знакомых.
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