День Прокопа Дорогорушителя: как 12 марта можно предсказать погоду

Кто такой Прокоп Дорогорушитель?

Название дня произошло от имени святого Прокопия Декаполита.

По преданию, он был монахом и прославился чистотой души и аскетическим образом жизни. Во время борьбы византийского императора Льва III с христианскими иконами Прокопий доказывал, что они не являются идолами. Святого схватили, мучили, бросили в темницу. После смерти императора Прокопий получил свободу и вернулся в монастырь.

Какие приметы связаны с днем Прокопа Дорогорушителя?

День Прокопа Дорогорушителя связан с множеством народных примет.