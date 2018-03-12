День Прокопа Дорогорушителя: как 12 марта можно предсказать погоду

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Жизнь

12 марта 2018 года отмечается народно-церковный праздник — день Прокопа Дорогорушителя. Славяне замечали, что с этого дня часто начинают случаться оттепели, а значит, рушатся снежные накатанные дороги.

Весна. Март.
Весна. Март. Фото: Михаил Хаустов.

Кто такой Прокоп Дорогорушитель?

Название дня произошло от имени святого Прокопия Декаполита.

По преданию, он был монахом и прославился чистотой души и аскетическим образом жизни. Во время борьбы византийского императора Льва III с христианскими иконами Прокопий доказывал, что они не являются идолами. Святого схватили, мучили, бросили в темницу. После смерти императора Прокопий получил свободу и вернулся в монастырь.

Какие приметы связаны с днем Прокопа Дорогорушителя?

День Прокопа Дорогорушителя связан с множеством народных примет.

  • Если 12 марта была большая капель, отправляться на санях в дорогу было нежелательно: снег мог сойти за день. Поэтому 12 марта считали непредсказуемым днем.
  • Если почки вербы начинали распускаться с макушки, то сеять следовало раньше. А если нет, то хорошим считался второй посев. 
  • Со дня Прокопа Дорогорушителя начинали ждать подснежников. Их появление означало, что пора начинать пахоту.
  • 12 марта нельзя отказывать, если у вас что-то попросили.
  • Желательно, чтобы в этот день дом был открыт для родных, друзей и знакомых.
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