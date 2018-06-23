Прогноз погоды на субботу: аномальная жара с дождем и грозами

По данным Алтайского гидрометцентра, в субботу 23 июня в Алтайском крае будет жарко — до +34. При этом синоптики прогнозируют дожди и грозы, местами возможен град.

Погода в Алтайском крае 23 июня: днем +29-34 градуса, в северо-западных районах +23 … 28 градусов,

в отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,

ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с. Погода в Барнауле 23 июня днем +30-32 градуса,

во второй половине дня дождь, гроза,

ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с. По прогнозу, метеоусловия в краевом центре не будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.

