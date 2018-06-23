Прогноз погоды на субботу: аномальная жара с дождем и грозами

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Жизнь

По данным Алтайского гидрометцентра, в субботу 23 июня в Алтайском крае будет жарко — до +34. При этом синоптики прогнозируют дожди и грозы, местами возможен град.

Жара в Барнауле.
Жара в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

Погода в Алтайском крае 23 июня:

  • днем +29-34 градуса, в северо-западных районах +23 … 28 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,
  • ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с.

Погода в Барнауле 23 июня

  • днем +30-32 градуса,
  • во второй половине дня дождь, гроза,
  • ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.

По прогнозу, метеоусловия в краевом центре не будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.


 

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