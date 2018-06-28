Торговцам редкими животными в интернете грозит тюремный срок

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за торговлю редкими животный в интернете.
В статьи 243 ("Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России") и 258 Уголовного кодекса России ("Незаконная охота") вносятся поправки.
Нововведения предусматривают, что незаконная добыча и продажа через интернет особо ценных диких животных, а также биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, устанавливается наказание в виде принудительных работ в течение четырех лет и штрафа до 1,5 млн руб., либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом от 500 тыс. руб. до 1 млн рублей, пишет Газета.Ru.
До изменений максимальным наказание за торговлю редкими животными и биологическими ресурсами равнялось двум годам исправительных работ и штрафом до 500 тыс. руб.
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