Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

Согласно документу, изменения будут внесены в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе России.

В реестр сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Реестр размещается в федеральной ГИС в интернете. Порядок ведения реестра будет определяться правительством России, пишет RT.

21 декабря Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий создание реестра коррупционеров.