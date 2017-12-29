Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров.
Согласно документу, изменения будут внесены в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе России.
В реестр сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Реестр размещается в федеральной ГИС в интернете. Порядок ведения реестра будет определяться правительством России, пишет RT.
21 декабря Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий создание реестра коррупционеров.
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