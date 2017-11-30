Путин посетил показ фильма "Легенда о Коловрате" и осмотрел реквизит

Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru. Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.

Президенту продемонстрировали также реквизит, использовавшийся для съемок: меч, щит и части костюма – все ручной работы.

На показе картины присутствовали министр культуры Владимир Мединский, режиссер фильма Джаник Файзиев, исполнители главных ролей Илья Малаков и Полина Чернышова.

В центре сюжета — противостояние Рязанского княжества и монголов в XIII веке. Главный герой, рязанский десятник Евпатий Коловрат, который бросает вызов ордынцам.

Премьера картины в России намечена на 30 ноября.