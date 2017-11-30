Путин посетил показ фильма "Легенда о Коловрате" и осмотрел реквизит

Владимир Путин посмотрел новый российский фильм "Легенда о Коловрате", сообщает пресс-служба Кремля.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Владими Путин на показе фильма "Легенда о Коловрате". Фото: kremlin.ru.
Президенту продемонстрировали также реквизит, использовавшийся для съемок: меч, щит и части костюма – все ручной работы.
На показе картины присутствовали министр культуры Владимир Мединский, режиссер фильма Джаник Файзиев, исполнители главных ролей Илья Малаков и Полина Чернышова.
В центре сюжета — противостояние Рязанского княжества и монголов в XIII веке. Главный герой, рязанский десятник Евпатий Коловрат, который бросает вызов ордынцам.
Премьера картины в России намечена на 30 ноября.
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