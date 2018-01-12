Путин пожаловался детям на нехватку квалифицированных рабочих

Владимир Путин во время встречи отметил, что на его предложение откликнулись 437 тысяч человек, в финал вышли 35. Президент признал, что не смог прочесть все сочинения победителей, но "посмотрел общую справку": "Мне показалось, что это и красиво написано, и интересно".

Обсуждая со школьниками будущее страны и самих учащихся, российский лидер отметил: "Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям".

Поскольку прежняя система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении, "мы организуем сейчас целую большую систему подготовки", заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул: "Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением", пишет polit.ru.

Факт

Во время Всероссийского открытого урока 1 сентября 2017 года глава государства предложил школьникам написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов.