Путин пожаловался детям на нехватку квалифицированных рабочих

Президент РФ Владимир Путин 11 января встретился со школьниками, одержавшими победу во Всероссийском конкурсе сочинений "Россия, устремленная в будущее", сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин во время встречи отметил, что на его предложение откликнулись 437 тысяч человек, в финал вышли 35. Президент признал, что не смог прочесть все сочинения победителей, но "посмотрел общую справку": "Мне показалось, что это и красиво написано, и интересно".
Обсуждая со школьниками будущее страны и самих учащихся, российский лидер отметил: "Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям".
Поскольку прежняя система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении, "мы организуем сейчас целую большую систему подготовки", заявил президент.
Владимир Путин подчеркнул: "Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением", пишет polit.ru.
Факт
Во время Всероссийского открытого урока 1 сентября 2017 года глава государства предложил школьникам написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов.
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