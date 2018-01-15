Путин продлил программу "Доступная среда"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить программу "Доступная среда" до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
Программа направлена на создание безбарьерной среды, в рамках которой для инвалидов должны быть доступны "приоритетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры".
Изначально программа была рассчитана на 2011-2020 годы.
Решение о ее продлении принято по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи Путина с инвалидами и представителями общественных организаций, оказывающих содействие инвалидам.
Также правительство должно представить предложения по определению российских организаций, производящих кресла-коляски, чью продукцию будут закупать для федеральных нужд в 2018 году, пишет polit.ru.
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