Путин продлил программу "Доступная среда"

Программа направлена на создание безбарьерной среды, в рамках которой для инвалидов должны быть доступны "приоритетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры".

Изначально программа была рассчитана на 2011-2020 годы.

Решение о ее продлении принято по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи Путина с инвалидами и представителями общественных организаций, оказывающих содействие инвалидам.

Также правительство должно представить предложения по определению российских организаций, производящих кресла-коляски, чью продукцию будут закупать для федеральных нужд в 2018 году, пишет polit.ru.