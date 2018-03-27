Путин расплывчато ответил на вопросы кемеровчан об отставке Тулеева. Народ заступился за мэра

В состав инициативной группы вошли родственники погибших и пострадавших при пожаре, выразившие недоверие относительно официально озвученной информации о количестве жертв. Встреча прошла в бюро судебно-медицинской экспертизы, куда граждане направились, чтобы сверить списки и убедиться в их соответствии официальным данным.

В ходе встречи президенту задали вопрос об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Реплика: А можно вопрос? В связи с данной трагедией у меня вопрос — Тулеев будет еще сидеть у нас до сих пор?

Владимир Путин: Тулеев — не мэр города.

Реплика: Я понял, что не мэр города. Но Вы же сами понимаете прекрасно…

Реплика: Что все в области происходит от него.

Владимир Путин: Да, понятно.

Реплика: Владимир Владимирович, народ не хочет его видеть губернатором.

Реплика: Проблема в нём. Между прочим, мэр делает свою работу. Сплоховал вот в этом случае.

Реплика: Он единственный человек, который с нами встретился, не побоялся и вышел, к людям.

Реплика: Настоящий горожанин.

Владимир Путин: Как Вас зовут?

Реплика: Костя.

Владимир Путин: Костя, смотрите, произошла страшная трагедия, просто ужасная. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры это не делается — для красного словца на фоне трагедии. Первое. А второе: нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения.

Реплика: Вне зависимости от статуса?

Владимир Путин: Вообще. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, столько мы детей потеряли. Мы говорим о демографии, призываем детей рожать, а в результате таких вот вещей столько детей потеряли.

По последней информации, во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

27 марта Владимир Путин прилетел в Кемерово и почтил память погибших. А также провел совещание о ликвидации пожара в торговом центре "Зимняя вишня".