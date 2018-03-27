Путин расплывчато ответил на вопросы кемеровчан об отставке Тулеева. Народ заступился за мэра

Глава государства Владимир Путин встретился с инициативной группой граждан, выразивших недоверие к ходу расследования пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", сообщает пресс-служба Кремля.
В состав инициативной группы вошли родственники погибших и пострадавших при пожаре, выразившие недоверие относительно официально озвученной информации о количестве жертв. Встреча прошла в бюро судебно-медицинской экспертизы, куда граждане направились, чтобы сверить списки и убедиться в их соответствии официальным данным.
В ходе встречи президенту задали вопрос об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Реплика: А можно вопрос? В связи с данной трагедией у меня вопрос — Тулеев будет еще сидеть у нас до сих пор?
Владимир Путин: Тулеев — не мэр города.
Реплика: Я понял, что не мэр города. Но Вы же сами понимаете прекрасно…
Реплика: Что все в области происходит от него.
Владимир Путин: Да, понятно.
Реплика: Владимир Владимирович, народ не хочет его видеть губернатором.
Реплика: Проблема в нём. Между прочим, мэр делает свою работу. Сплоховал вот в этом случае.
Реплика: Он единственный человек, который с нами встретился, не побоялся и вышел, к людям.
Реплика: Настоящий горожанин.
Владимир Путин: Как Вас зовут?
Реплика: Костя.
Владимир Путин: Костя, смотрите, произошла страшная трагедия, просто ужасная. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры это не делается — для красного словца на фоне трагедии. Первое. А второе: нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения.
Реплика: Вне зависимости от статуса?
Владимир Путин: Вообще. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, столько мы детей потеряли. Мы говорим о демографии, призываем детей рожать, а в результате таких вот вещей столько детей потеряли.
По последней информации, во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
27 марта Владимир Путин прилетел в Кемерово и почтил память погибших. А также провел совещание о ликвидации пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
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