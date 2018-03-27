Выпрыгнувший из горящего ТЦ "Зимняя вишня" 11-летний мальчик пришел в себя

Пострадавший при пожаре в Кемерове 11-летний мальчик пришел в сознание и дышит самостоятельно, говорится в поступившем в РБК сообщении главы Минздрава Вероники Скворцовой.
Ребенок, по ее словам, общается, рассказывает о случившемся и самостоятельно поел. Компьютерная томография показала улучшение его состояния. "Проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем", — добавила Скворцова.
Ранее министр сообщала, что этот мальчик является самым тяжелым пациентом. После пожара ребенок остался сиротой — его родители и сестра погибли, пишет bfm.ru.
27 марта президент РФ Владимир Путин в Кемерове провел совещание с главами Минздрава, МЧС, Следственного комитета.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта. Загорелся четвертый этаж здания, где находились детский городок с аттракционами и киноцентр. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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