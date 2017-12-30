Путин списал россиянам долги по налогам

Согласно закону, ряд обязательств российских граждан признаются безнадежными: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Аналогично будут списаны недоимки, штрафы и пени по налогам индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов.

К списанию подлежат долги, которые образовались до 1 января 2015 года.

На недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, связанных с перемещением товаров через границу, закон распространяться не будет.



В ходе большой пресс-конференции 14 декабря Путин предложил простить долги физлиц по налогам, долги ИП и долги по НДФЛ. Как заявил президент, всего россиянам "простят" около 60 млрд руб.

Закон приняли Госдуме и одобрили в Совете Федерации.