Путин списал россиянам долги по налогам

Президент России подписал закон, который освобождает физических лиц и ИП от выплат долгов по имущественным и транспортным налогам, которые были сформированы до 1 января 2015 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, ряд обязательств российских граждан признаются безнадежными: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.
Аналогично будут списаны недоимки, штрафы и пени по налогам индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов.
К списанию подлежат долги, которые образовались до 1 января 2015 года.
На недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, связанных с перемещением товаров через границу, закон распространяться не будет.
В ходе большой пресс-конференции 14 декабря Путин предложил простить долги физлиц по налогам, долги ИП и долги по НДФЛ. Как заявил президент, всего россиянам "простят" около 60 млрд руб.
Закон приняли Госдуме и одобрили в Совете Федерации.
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