Путин вошел в список самых влиятельных людей в мире по версии журнала Forbes

Журнал Forbes 8 мая составил рейтинг наиболее влиятельных в мире людей. Президент РФ Владимир Путин занял вторую строчку списка, сообщают "Известия".
Список возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидерство этого политика издание объяснило тем, что в его руках сконцентрированы колоссальные по меркам современного Китая властные полномочия.
Вторую строчку в списке занял президент России Владимир Путин, а на третьем месте расположился Дональд Трамп.
В пятерку лидеров также вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Amazon Джефф Безос.
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