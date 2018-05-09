Путин вошел в список самых влиятельных людей в мире по версии журнала Forbes

Список возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидерство этого политика издание объяснило тем, что в его руках сконцентрированы колоссальные по меркам современного Китая властные полномочия.

Вторую строчку в списке занял президент России Владимир Путин, а на третьем месте расположился Дональд Трамп.

В пятерку лидеров также вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Amazon Джефф Безос.