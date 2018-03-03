Путин заявил о желании предотвратить распад СССР

Президент Владимир Путин сказал, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза, но не хотел бы жить в другую историческую эпоху, потому что его предки были крепостными крестьянами, а сам он — глава государства, пишут РИА Новости.
"Развал Советского Союза", — сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта, отвечая на вопрос, какое произошедшее в России событие он бы хотел изменить.
При этом он признался, что не хотел бы жить в другом историческом периоде. "Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я — президент", — отметил он.
В декабре прошлого года Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, заявил, что после развала СССР реально России никто не помогал. Как указал глава государства, России это и не надо, сообщает gazeta.ru.
Ранее Путин заявил, что во времена СССР у Москвы и Вашингтона было больше разногласий, но при этом было больше уважения, пишет ФАН.
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