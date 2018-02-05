Путину передали список желающих вернуться в РФ беглых бизнесменов

Титов отметил, что для представителей бизнеса, желающих внести ясность в дела, в шести странах открыли пункты по приему обращений. Он отказался раскрыть имена людей из списка, поскольку их дела "слишком чувствительны", сообщает РИА Новости.

"История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, а на родине дело продолжает висеть", — сообщил Титов. Он уверен, что их дела надо пересмотреть.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться, и "список будет пополняться". Титов также отметил, что Великобритания потеряет статус "убежища для богатых", если будет проводить проверку источников средств для покупки активов.