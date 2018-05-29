Рамадан в 2018 году: что делать категорически нельзя

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Жизнь

У мусульман идет священный месяц Рамадан, посвященный посту и духовному воздержанию. Во время Рамадана мусульмане отмечают один из самых значимых праздников — Лейлат уль-Кадр, иначе — Ночь могущества и предопределения. Согласно исламскому вероучению, именно в эти часы Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека.

Египет, мечеть.
Египет, мечеть. Фото: СС0.

Когда Рамадан в 2018 году: начало и конец поста

В 2018 году священный месяц Рамадан начался 16 мая и продлится до 14 июня. 

Почему дата Рамадана меняется?

Рамадан — девятый месяц лунного исламского календаря. Лунный год короче, чем солнечный, с каждым годом он наступает раньше на 10-11 суток. В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время: это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны, сообщает sputnik-georgia.ru

Египет, мечеть.
Египет, мечеть.

Что нельзя делать мусульманам во время Рамадана?

  • В течение священного месяца от рассвета и до заката мусульмане полностью отказываются от еды и питья, рассказывает "Медуза";
  • Также с рассвета до заката нельзя курить и заниматься сексом;
  • Нельзя принимать лекарства (кроме как с помощью уколов).

Нарушения поста требуют искупления. 

Мечеть Нур Астана.
Мечеть Нур Астана
Краткое содержание

Что включает мусульманский пост?

Пост в Исламе состоит из двух частей:

  • Ният (намерение) — специальная произнесенная до зари молитва, которая выражает желание и решимость соблюдать пост;
  • Воздержание — отказ от приема пищи, питья, курения и интимной близости с рассвета до захода солнца.

В период Рамадана верующим необходимо читать Коран, уделять время благочестивым размышлениям и благотворительности. К пяти намазам (молитвам) в день добавляется еще один, сообщает sputnik-georgia.ru.

Во время массовых беспорядков египетские христиане окружили мусульман, чтобы дать им спокойно помолиться...
Во время массовых беспорядков египетские христиане окружили мусульман, чтобы дать им спокойно помолиться...

Кому можно во время Рамадана не поститься? 

  • Кормящим и беременным женщинам;
  • Женщинам в период месячных;
  • Больным и престарелым людям, здоровью которых повредит пост;
  • Путешественникам;
  • Несовершеннолетним детям.

При этом беременные и кормящие женщины не освобождаются от ежедневных намазов, во время менструации молиться не следует. Освобожденным от поста по временным обстоятельствам необходимо выдержать эти дни в другие месяцы до следующего Рамадана, сообщает "Медуза".

... в ответ египетские мусульмане встали на защиту христиан во время рождественского богослужения.
... в ответ египетские мусульмане встали на защиту христиан во время рождественского богослужения.

Что делать, если нет возможности соблюдать пост?

Если нельзя выдержать положенное время поста, то полагается накормить нуждающегося, и лучше — из расчета примерных затрат на собственное питание за день.

Как соблюдают Рамадан в странах, где не садится солнце?

В странах, где световой день очень длинный, мусульмане придерживаются графика поста по Мекке или ближайшей мусульманской стране.

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