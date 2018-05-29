Рамадан в 2018 году: что делать категорически нельзя

У мусульман идет священный месяц Рамадан, посвященный посту и духовному воздержанию. Во время Рамадана мусульмане отмечают один из самых значимых праздников — Лейлат уль-Кадр, иначе — Ночь могущества и предопределения. Согласно исламскому вероучению, именно в эти часы Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека.
Когда Рамадан в 2018 году: начало и конец поста
В 2018 году священный месяц Рамадан начался 16 мая и продлится до 14 июня.
Почему дата Рамадана меняется?
Рамадан — девятый месяц лунного исламского календаря. Лунный год короче, чем солнечный, с каждым годом он наступает раньше на 10-11 суток. В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время: это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны, сообщает sputnik-georgia.ru.
Что нельзя делать мусульманам во время Рамадана?
- В течение священного месяца от рассвета и до заката мусульмане полностью отказываются от еды и питья, рассказывает "Медуза";
- Также с рассвета до заката нельзя курить и заниматься сексом;
- Нельзя принимать лекарства (кроме как с помощью уколов).
Нарушения поста требуют искупления.
- Когда Рамадан в 2018 году: начало и конец поста
- Почему дата Рамадана меняется?
- Что нельзя делать мусульманам во время Рамадана?
- Что включает мусульманский пост?
- Кому можно во время Рамадана не поститься?
- Что делать, если нет возможности соблюдать пост?
- Как соблюдают Рамадан в странах, где не садится солнце?
Что включает мусульманский пост?
Пост в Исламе состоит из двух частей:
- Ният (намерение) — специальная произнесенная до зари молитва, которая выражает желание и решимость соблюдать пост;
- Воздержание — отказ от приема пищи, питья, курения и интимной близости с рассвета до захода солнца.
В период Рамадана верующим необходимо читать Коран, уделять время благочестивым размышлениям и благотворительности. К пяти намазам (молитвам) в день добавляется еще один, сообщает sputnik-georgia.ru.
Кому можно во время Рамадана не поститься?
- Кормящим и беременным женщинам;
- Женщинам в период месячных;
- Больным и престарелым людям, здоровью которых повредит пост;
- Путешественникам;
- Несовершеннолетним детям.
При этом беременные и кормящие женщины не освобождаются от ежедневных намазов, во время менструации молиться не следует. Освобожденным от поста по временным обстоятельствам необходимо выдержать эти дни в другие месяцы до следующего Рамадана, сообщает "Медуза".
Что делать, если нет возможности соблюдать пост?
Если нельзя выдержать положенное время поста, то полагается накормить нуждающегося, и лучше — из расчета примерных затрат на собственное питание за день.
Как соблюдают Рамадан в странах, где не садится солнце?
В странах, где световой день очень длинный, мусульмане придерживаются графика поста по Мекке или ближайшей мусульманской стране.
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