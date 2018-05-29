Рамадан в 2018 году: что делать категорически нельзя

Когда Рамадан в 2018 году: начало и конец поста

В 2018 году священный месяц Рамадан начался 16 мая и продлится до 14 июня.

Почему дата Рамадана меняется?

Рамадан — девятый месяц лунного исламского календаря. Лунный год короче, чем солнечный, с каждым годом он наступает раньше на 10-11 суток. В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время: это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны, сообщает sputnik-georgia.ru.

Что нельзя делать мусульманам во время Рамадана?

В течение священного месяца от рассвета и до заката мусульмане полностью отказываются от еды и питья, рассказывает "Медуза";

мусульмане полностью отказываются от еды и питья, рассказывает "Медуза"; Также с рассвета до заката нельзя курить и заниматься сексом;

Нельзя принимать лекарства (кроме как с помощью уколов).

Нарушения поста требуют искупления.

Краткое содержание

Что включает мусульманский пост?

Пост в Исламе состоит из двух частей:

Ният (намерение) — специальная произнесенная до зари молитва, которая выражает желание и решимость соблюдать пост;

Воздержание — отказ от приема пищи, питья, курения и интимной близости с рассвета до захода солнца.

В период Рамадана верующим необходимо читать Коран, уделять время благочестивым размышлениям и благотворительности. К пяти намазам (молитвам) в день добавляется еще один, сообщает sputnik-georgia.ru.

Кому можно во время Рамадана не поститься?

Кормящим и беременным женщинам;

Женщинам в период месячных;

Больным и престарелым людям, здоровью которых повредит пост;

Путешественникам;

Несовершеннолетним детям.

При этом беременные и кормящие женщины не освобождаются от ежедневных намазов, во время менструации молиться не следует. Освобожденным от поста по временным обстоятельствам необходимо выдержать эти дни в другие месяцы до следующего Рамадана, сообщает "Медуза".

Что делать, если нет возможности соблюдать пост?

Если нельзя выдержать положенное время поста, то полагается накормить нуждающегося, и лучше — из расчета примерных затрат на собственное питание за день.

Как соблюдают Рамадан в странах, где не садится солнце?

В странах, где световой день очень длинный, мусульмане придерживаются графика поста по Мекке или ближайшей мусульманской стране.