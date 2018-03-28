В Рудном Алтае мечеть организовала подвоз плова и чая в подтопленные районы

В мечети собрали более 10 т гуманитарной помощи. Часть ее отправили в эвакуационный центр в одном из интернатов Усть-Каменогорска, куда привезли пострадавших от наводнения сельчан. А остальное отвезли в затопленный поселок Старая Согра, где поделили между жителями, среди которых много стариков и детей.

Но кроме этого в мечети Халифа Алтай решили еще каждый день привозить горячий плов и чай спасателям, прибывшим из других областей Казахстана помогать жителям населенным пунктам, затопленным во время разлива рек. Но угощение готовят не только для спасателей, но и для тех жителей региона, у кого из-за паводка нет возможности приготовить пищу самостоятельно.

В Восточно-Казахстанской области из-за паводка объявлен режим ЧС в нескольких районах. Потоком воды разрушены сотни домов, все семьи пострадавшие от стихии были эвакуированы. Несколько сел из-за разлива воды были отрезаны от мира.

А тем временем из-за паводка 28 марта объявлен режим ЧС на всей территории Алтайского края.