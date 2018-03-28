В Рудном Алтае мечеть организовала подвоз плова и чая в подтопленные районы

Разлив рек в этом марте происходит не только в Алтайском крае, но и в соседней Восточно-Казахстанской области, в т.н. Рудном Алтае. Здесь помощь спасателям и жителям подтопленных районов организовали и верующие-мусульмане. В усть-каменогорской мечети Халифа Алтай запустили ежедневную акцию в поддержку пострадавших от паводка, пишет Nur.kz.
В мечети собрали более 10 т гуманитарной помощи. Часть ее отправили в эвакуационный центр в одном из интернатов Усть-Каменогорска, куда привезли пострадавших от наводнения сельчан. А остальное отвезли в затопленный поселок Старая Согра, где поделили между жителями, среди которых много стариков и детей.
Но кроме этого в мечети Халифа Алтай решили еще каждый день привозить горячий плов и чай спасателям, прибывшим из других областей Казахстана помогать жителям населенным пунктам, затопленным во время разлива рек. Но угощение готовят не только для спасателей, но и для тех жителей региона, у кого из-за паводка нет возможности приготовить пищу самостоятельно.
В Восточно-Казахстанской области из-за паводка объявлен режим ЧС в нескольких районах. Потоком воды разрушены сотни домов, все семьи пострадавшие от стихии были эвакуированы. Несколько сел из-за разлива воды были отрезаны от мира.
А тем временем из-за паводка 28 марта объявлен режим ЧС на всей территории Алтайского края.
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