Ранее пропавший гигантский астероид с огромной скоростью несется к Земле

Небесное тело окажется на расстоянии примерно 203 тысяч километров от нашей планеты, двигаясь со скоростью 46 тысяч километров в час, передает EarthSky.

Астероид 2010 впервые был замечен Catalina Sky Survey в штате Аризона 30 ноября 2010 года, а затем на восемь лет пропал с "радаров". Вновь зафиксировать объект специалистам американской обсерватории удалось 8 мая.

Размеры приближающегося небесного тела внушительные (он значительно больше челябинского астероида до падения), и приблизится к Земле относительно близко, однако угрозы столкновения с планетой — нет.