Ранее пропавший гигантский астероид с огромной скоростью несется к Земле

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Жизнь

Ранее считавшийся "пропавшим" астероид 2010 WC9 приближается к Земле и максимально подойдет к планете 16 мая в 01:05 московского времени, пишет "РГ".

Астероид в космосе.
Астероид в космосе. Фото: www.nat-geo.ru.

Небесное тело окажется на расстоянии примерно 203 тысяч километров от нашей планеты, двигаясь со скоростью 46 тысяч километров в час, передает EarthSky.

Астероид 2010 впервые был замечен Catalina Sky Survey в штате Аризона 30 ноября 2010 года, а затем на восемь лет пропал с "радаров". Вновь зафиксировать объект специалистам американской обсерватории удалось 8 мая.

Размеры приближающегося небесного тела внушительные (он значительно больше челябинского астероида до падения), и приблизится к Земле относительно близко, однако угрозы столкновения с планетой — нет.

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