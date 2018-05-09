Период солнечной активности: расписание магнитных бурь в мае 2018 года

Почему происходят магнитные бури?

Современная наука считает, что возникновение магнитных бурь на Земле вызывает солнечный ветер. Он образуется из-за выбросов вещества из солнечной короны и корональных дыр, сообщает портал ПРОНЕДРА.

Как магнитная буря влияет на самочувствие?

Симптомы влияния магнитных бурь на здоровье человека довольно разнообразны. Это могут быть беспричинная усталость, головная боль, учащенное сердцебиение. Больным бронхиальной астмой становится труднее дышать, скачет давление у страдающих гипертонией. Бывает, что и у здоровых людей повышается раздражительность и снижается работоспособность, они испытывают беспричинную тревогу.

Как прогнозируют магнитные бури?

С высокой точностью сделать прогноз магнитной бури можно за 1-2 дня до ее начала. Но если сравнить данные за несколько лет, можно составить предположительное расписание магнитных бурь в 2018 году.

Магнитные бури в мае 2018 года: расписание

Май относится к периоду активного солнечного влияния.

Магнитные бури в мае 2018 года возможны в периоды: