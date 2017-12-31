Расследовать "российский след" в американских выборах стали после пьяной беседы советника Трампа

Одной из главных причин начала расследования вмешательства России в президентские выборы в США стала неформальная беседа бывшего советника предвыборного Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса в одном из лондонских баров с австралийским дипломатом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре дипломатических источника.
По данным издания, Пападопулос разговаривал с австралийским дипломатом Александром Даунером в мае 2016 года в лондонском баре Kensington Wine Rooms.
За три недели до этого Пападопулосу сообщили, что у России есть сотни украденных электронных писем, которые могут нанести ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании. Что именно Пападопулос рассказал австралийскому коллеге неизвестно, но через два месяца, когда электронные письма демократов стали появляться в интернете, власти Австралии передали информацию о Джордже Пападопулосе своим американским коллегам.
В октябре Роберт Мюллер представил первые итоги расследования. Обвиняемыми по делу стали бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс. Им инкриминируется 12 преступных эпизодов, среди которых — сговор против США, отмывание денег и неуплата налогов. Ни одно из них напрямую не связано с "вмешательством" России в прошлогодние выборы, пишет "Коммерсантъ".
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