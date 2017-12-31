Расследовать "российский след" в американских выборах стали после пьяной беседы советника Трампа

По данным издания, Пападопулос разговаривал с австралийским дипломатом Александром Даунером в мае 2016 года в лондонском баре Kensington Wine Rooms.

За три недели до этого Пападопулосу сообщили, что у России есть сотни украденных электронных писем, которые могут нанести ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании. Что именно Пападопулос рассказал австралийскому коллеге неизвестно, но через два месяца, когда электронные письма демократов стали появляться в интернете, власти Австралии передали информацию о Джордже Пападопулосе своим американским коллегам.

В октябре Роберт Мюллер представил первые итоги расследования. Обвиняемыми по делу стали бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс. Им инкриминируется 12 преступных эпизодов, среди которых — сговор против США, отмывание денег и неуплата налогов. Ни одно из них напрямую не связано с "вмешательством" России в прошлогодние выборы, пишет "Коммерсантъ".