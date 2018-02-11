Разбор. Как кататься на горных и беговых лыжах, чтобы не навредить себе и другим

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю опубликовало полезную памятку для любителей зимних видов спорта – горных и беговых лыж, сноуборда. Ведомство предупреждает, что без соблюдения правил безопасности лыжная прогулка может кончиться травмой и не принесет ожидаемой радости.
Не выходите на лыжню без утепленной одежды. Костюм для катания должен быть свободного кроя – это способствует нормальной циркуляции крови.
Тесная обувь, отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. В ветреную холодную погоду открытые участки тела смазывайте жиром или специальными кремами.
Обязательно сообщите кому-то из родных или знакомых, что вы отправляетесь на лыжную прогулку, куда именно и когда планируете с нее вернуться.
Желательно кататься там, где есть устойчивая сотовая связь. Не ходите кататься на лыжах в одиночку по незнакомой местности.
Прежде чем кататься, нужно сделать разминку. Начать ее стоит с простых упражнений на растяжку. Разминка разогреет мышцы перед катанием.
Очень важно отладить оборудование – это ключевой момент, который позволит избежать травм. Проверьте, хорошо ли зафиксирована обувь. Большинство несчастных случаев связаны именно с плохой настройкой лыжного оборудования.
Придерживайтесь невысокой скорости и всегда проявляйте уважение к другим лыжникам. Особенно внимательно нужно относиться к тем, кто едет впереди вас. Их безопасность сильно зависит от вашего поведения.
Прислушивайтесь к своему организму, замечайте признаки усталости. Из-за нее внимание притупляется, наступает расслабление, что может привести к непоправимым ошибкам.
На прогулку возьмите с собой воду. Пить нужно заранее, прежде, чем вы почувствуете жажду.
В перерывах между катанием пейте как можно больше теплых напитков: они улучшают циркуляцию крови, восстанавливают нормальную температуру тела. Ни в коем случае не следует согреваться алкоголем.
Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, из-за этого руки и ноки становятся более уязвимыми для мороза.
Во время сильного мороза и снегопада лыжных прогулок лучше вообще избегать. Это чревато обморожениями. В условиях плохой видимости легко заблудиться.
Не стоит кататься и тогда, когда вы плохо себя чувствуете.
Горнолыжный спорт очень травмоопасен. Чтобы снизить риски, нужно придерживаться простых правил.
1. Горнолыжник или сноубордист должен вести себя на склоне так, чтобы не угрожать безопасности и не причинять вред другим людям, находящимся на трассе.
2. Скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и навыкам горнолыжника или сноубордиста, а также характеристикам склона. Катающийся всегда должен иметь возможность остановиться или уступить дорогу.
3. Движущийся выше по склону должен выбирать траекторию своего движения таким образом, чтобы не подвергать опасности находящихся ниже по склону людей. Преимуществом обладает лыжник или сноубордист, находящийся ниже по склону. Движущийся сверху обязан соблюдать дистанцию, достаточную для любых манёвров идущего снизу. Помните, что при столкновении, ответственность несет лыжник или сноубордист, двигавшийся сверху.
4. Обгонять разрешается, соблюдая дистанцию, оставляющую обгоняемому лыжнику или сноубордисту достаточно места для любых манёвров. На протяжении всего обгона обгоняющий несёт ответственность за то, чтобы не создавать помех обгоняемому лыжнику. Это относится также к объезду неподвижно стоящих людей.
5. Каждый начинающий движение по склону или продолжающий его после остановки обязан посмотреть вверх и вниз, чтобы убедится в том, что он может сделать это, не подвергая опасности себя и окружающих.
6. Следует избегать остановок на склоне без крайней на то необходимости. Горнолыжник или сноубордист должен останавливаться и стоять только лишь на краю трассы. В случае падения необходимо как можно быстрее подняться и продолжить, либо переместиться к краю склона.
7. Для занятий зимними видами спорта старайтесь пользоваться только специально оборудованными местами.
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