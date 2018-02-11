Разбор. Как кататься на горных и беговых лыжах, чтобы не навредить себе и другим

1. Как одеться на лыжную прогулку?

Не выходите на лыжню без утепленной одежды. Костюм для катания должен быть свободного кроя – это способствует нормальной циркуляции крови.

Тесная обувь, отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. В ветреную холодную погоду открытые участки тела смазывайте жиром или специальными кремами.