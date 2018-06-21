Реальные доходы россиян в мае упали почти на 10%

В номинальном выражении доходы населения в мае составили в среднем 30 438 рублей. Это на 4% выше, чем в год назад, но на 8% ниже, чем в апреле текущего года.

Рост реальных доходов населения в годовом выражении практически остановился - в мае он составил лишь 0,3% после роста на 5,7% в апреле, на 4,7% в марте и на 4,4% феврале, следует из данных Росстата.

За январь–апрель реальные доходы с учетом единовременной выплаты пенсионерам (5 тыс. рублей) в январе 2017 года выросли на 2,3%, без нее – на 3,8%.

Минэкономразвития, в чье подчинение год назад перевели Росстат, прогнозирует рост реальных доходов населения в 2018 году на уровне 3,4–3,9%.