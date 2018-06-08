Ресторан, экстрим и релакс. Как изменится барнаульский парк "Изумрудный"

Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro. Проект парка "Изумрудный". Фото: tcbc.pro.

Анна Ломоносова-Тайшина,

куратор проекта реновации парка "Изумрудный":

— Архитектурное бюро Пергаева уже подготовило для "Изумрудного" проект планировки — план размещения площадок, павильонов, сцены. Это позволяет нам уже сейчас спланировать работу по озеленению. К сохранившимся 1200 деревьям, в том числе елям центральной аллеи, предстоит высадить еще около 500.

Этой работой инвестор парка компания "Лидер" займется в 2018 году. Одновременно с ней он будет перекладывать сети коммуникаций, менять покрытие дорожек и поводить другие подготовительные работы. В 2019-м он займется строительством первой очереди "Изумрудного". Это будет территория для детей — интерактивный парк.

Полностью построить парк планируют к 2022 году. Инвесторам и команде разработчиков в ближайшее время предстоит представить свои предложения градосторительному совету, а затем на публичных слушаниях.

"Пока наши предложения не окончательные. Мы будем вносить в них изменения, учитывая рекомендации коллег и горожан", — говорит Анна Ломоносова-Тайшина.

Ресторан, аллея, сцена Рядом с главным входом архитектор предлагает разместить "ресторан в парковой роще". Заведение на 250 посадочных мест построят с левой стороны главной аллеи. В нем будут два зала в здании и открытая терраса. На рендерах архитектор демонстрирует конструкцию из дерева с широкой лестницей к террасе. На аллее планируют заменить покрытие, установить скамейки, организовать освещение. При этом дорожку продлят вглубь парка, где организуют сцену для праздников. Площадь может вместить около 1000 человек. Ландшафтный парк Территорию организуют вокруг знаменитого пруда. На острове появится круглое кафе на 80 посадочных мест. Вокруг "ванны" — деревянная палуба. В одном месте с небольшой сценой, в другом — с лежаками, в третьем — с гамаками. Рядом с озером поставят игровой павильон площадью 200 квадратных метров на 70 посетителей. А еще создадут несколько холмов с помощью геопластики. Детский парк Это место будет самым насыщенным всевозможными аттракционами. Парковую дорожку со скульптурами животных назовут "Волчья тропа", веревочный парк и огромная песочница станут "пшеничным полем" и "песочницей старателей". По всей территории этой части парка протянется голубая извилистая дорожка, имитирующая реку Барнаулка. На ней, конечно же, встретится знаменитая демидовская плотина и сереброплавильный завод. Архитектор позаботился и о родителях. Вокруг игровой зоны организуют множество террас, площадок, скамеек и других мест, где можно будет посидеть, но при этом наблюдать за игрой детей. Спортивный парк Включит волейбольную и баскетбольную площадки, круглогодичный спортивный павильон с полем для гольфа, душевыми и раздевалками. Рядом будет скейтпарк со сложным рельефом и площадка для воркаута с турниками и брусьями. Здесь же на высоте до двух метров растянут серьезную конструкцию веревочного парка для взрослых отдыхающих, а также организуют огромный скалодром. Оргмоменты Вокруг парка организуют озелененные парковки. Автомобили предложат оставлять на специальном покрытии: грунт укрепляется георешеткой, а потом засевается газоном (как на склонах "Нагорного парка"). Вокруг высадят деревья. Их кроны создадут тень для автомобилей и послужат уловителем для выхлопных газов. В парке на месте старого фундамента построят хозяйственный блок площадью 450 кв.м. Здесь устроят мастерские, раздевали и кабинеты для сотрудников парка. Зимой в "Изумрудном" появятся лыжные трассы, каток, ледовые лабиринты и другие развлечения.

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