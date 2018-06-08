Очевидцы: в Рубцовске рухнула стена у здания полиции. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska. Очевидцы: в Рубцовске рухнула стена у здания полиции. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska. Очевидцы: в Рубцовске рухнула стена у здания полиции. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.

Свидетели ЧП сообщают, что стена упала в огород, который находится по соседству. По словам местных жителей, за неделю до случившегося спилили клены с крыши и бросили ветки на этот же участок.

Напомним, в Рубцовске ночью 7 июня обрушилась стена бывшей гостиницы "Алей". Возле здания выставили оцепление, на место ЧП никого не пускают.