В Рубцовске 8 июня обрушилась стена у здания районной полиции, пишут очевидцы в группе "Беспредел — обратная сторона Рубцовска".
Очевидцы: в Рубцовске рухнула стена у здания полиции. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.
Очевидцы: в Рубцовске рухнула стена у здания полиции. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.
Очевидцы: в Рубцовске рухнула стена у здания полиции. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.
Свидетели ЧП сообщают, что стена упала в огород, который находится по соседству. По словам местных жителей, за неделю до случившегося спилили клены с крыши и бросили ветки на этот же участок.
Напомним, в Рубцовске ночью 7 июня обрушилась стена бывшей гостиницы "Алей". Возле здания выставили оцепление, на место ЧП никого не пускают.
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