В Барнауле упавшая стена магазина завалила две припаркованные машины

Инцидент обошелся без жертв. Однако машина пострадала так, что теперь не подлежит восстановлению.

Судя по видео, опубликованном в сообществе "Инцидент Барнаул", кирпичами завалило две машины.

Из сообщения очевидца Алексея Аккуратова: