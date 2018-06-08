В Барнауле упавшая стена магазина завалила две припаркованные машины

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Происшествия

7 июня в Барнауле рухнула стена магазина, расположенного по адресу ул. Ползунова, 55а. Кирпичами полностью завалило припаркованный рядом автомобиль KIA Rio, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

В Барнауле рухнувшая стена завалила кирпичами две машины. 7 июня 2018 года.
В Барнауле рухнувшая стена завалила кирпичами две машины. 7 июня 2018 года. Фото: Виталий Понкратьев vk.com/barneos22.

Инцидент обошелся без жертв. Однако машина пострадала так, что теперь не подлежит восстановлению.

Судя по видео, опубликованном в сообществе "Инцидент Барнаул", кирпичами завалило две машины.

Из сообщения очевидца Алексея Аккуратова:

— Приехали к нам посмотреть "скорая", пожарные, милиция, МЧС. Здорово, что ни кто из людей не пострадал. Стена 10 метров в длину рухнула.

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