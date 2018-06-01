В алтайском селе из-за сильного ветра рухнула водонапорная башня

В алтайском селе рухнула водонапорная башня. Фото: Александр Бебекин в vk.com/barneos22. В алтайском селе рухнула водонапорная башня. Фото: Александр Бебекин в vk.com/barneos22.

По словам местных жителей, башня находилась в плохом состоянии.

Лилия Власова, заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ и строительства, рассказала altapress.ru, что башня накренилась из-за сильного ветра, а затем рухнула. Сейчас на месте ЧП проводят восстановительные работы. На месте башни планируют установить современное оборудование.

Активисты организации "Гражданский патруль" со ссылкой на очевидцев пишут, что резервуар с водой протекал, поэтому башню подтапливало. Слабый напор был последние шесть лет. Особенно остро перебои ощущались в сезон полива. Правозащитники обратились в прокуратуру Алтайского края.

Напомним, в январе 2018 года вышла из строя водонапорная башня в поселке Алексеевский Панкрушихинского района.