В алтайском селе из-за сильного ветра рухнула водонапорная башня

В райцентре Тюменцевского района 31 мая упала водонапорная башня, сообщает подписчик в сообществе "Барнаул22". Из-за этого около половины села осталось без воды, рассказал источник altapress.ru.
По словам местных жителей, башня находилась в плохом состоянии.
Лилия Власова, заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ и строительства, рассказала altapress.ru, что башня накренилась из-за сильного ветра, а затем рухнула. Сейчас на месте ЧП проводят восстановительные работы. На месте башни планируют установить современное оборудование.
Активисты организации "Гражданский патруль" со ссылкой на очевидцев пишут, что резервуар с водой протекал, поэтому башню подтапливало. Слабый напор был последние шесть лет. Особенно остро перебои ощущались в сезон полива. Правозащитники обратились в прокуратуру Алтайского края.
Напомним, в январе 2018 года вышла из строя водонапорная башня в поселке Алексеевский Панкрушихинского района.
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