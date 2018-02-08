Жители алтайского села пьют воду из реки из-за перемерзшей водонапорной башни

Разморозить башню пытались почти две недели. Сельчане жгли покрышки, а на ночь укутывали конструкцию соломой. Наполнить башню получилось, но за это время успел промерзнуть водопровод. При его разморозке сломали тяжелую технику.

Кроме того, ситуация осложняется тем, что земля промерзла на два метра, поэтому нужно специальное оборудование. Башня стоит в поле, прогревать нужно трубы длиной почти полкилометра.

Сейчас работы проводить бессмысленно из-за промерзшей земли. Пока местные власти организовали подвоз, но из-за того, что почти в каждом дворе держат скот, воды не хватает.

Это не первая коммунальная авария в Алтайском крае. Так ночью 31 января в селе Кусак произошла авария на теплотрассе. Из-за этого пришлось в экстренном порядке остановить работу местной котельной, что привело к перемерзанию части тепломагистрали. Дома и социальные объекты оставались без отопления. Кроме того, в трех поселках Немецкого национального района жгли покрышки, чтобы отогреть перемерзшие водонапорные башни.